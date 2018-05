Vakantie boeken? Dit is de zonnigste stad ter wereld

Als je bezig bent met het plannen van je zomervakantie, dan kun je maar beter goed weten wáár je moet wezen.

Zeker als je van lekker weer houdt. Zo is er één stad ter wereld die het meeste zonuren heeft.

Lekker warm

Die stad vind je in de Amerikaanse staat Arizona. Volgens het Guinness Book of Records is de stad Yuma in deze staat namelijk de zonnigste stad ter wereld. Hier schijnt gemiddeld 339 dagen per jaar de zon.

In Arizona hebben ze te maken met een woestijnklimaat, wat voor tropische temperaturen zorgt. In andere steden in deze staat is het ook goed puffen en zweten, want ’s zomers wordt het er overdag zo’n 48 of 49 graden gemiddeld. Het is er zelfs ooit maar liefst 53.3 graden geworden – een beetje té heet voor een zomervakantie dus, dat wel.

Regen

Kortom: je kunt hier ook prima alvast in mei of juni heen, of juist in september of oktober. Dan is het er nog steeds heerlijk zonnig en zomers. Het regent er ook amper, in tegenstelling tot ons natte kikkerlandje. Gemiddeld valt er in Arizona 30 millimeter neerslag per jaar. Ter vergelijking: in Nederland valt er gemiddeld 800 millimeter neerslag in een jaar.

Bron: Landenweb. Beeld: iStock