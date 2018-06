Hoezo ver weg? Dit zijn de 5 leukste vakantiebestemmingen op rijafstand

Nog op zoek naar een vakantiebestemming? Wil je zon, zee, strand en toch zo kort mogelijk onderweg zijn? Onderstaande vakantiebestemmingen zijn maximaal 15 uur rijden verwijderd van Utrecht, maar doen echt niet onder voor de meeste verre, exotische oorden.

De Italiaanse Bloemenrivièra, ofwel de Cinque Terre, ligt op zo’n 13 uur rijden vanaf het midden van ons land. Je kent het gebied misschien wel van populaire Instagrammers of plaatjes op Pinterest. De Italiaanse streek staat vooral bekend om de fotogenieke, kleurrijke dorpjes in de bergen en aan de kust. UNESCO bestempelde de Cinque Terre als Werelderfgoed vanwege het ‘uiterzonderlijk schilderachtige landschap’. Nog een leuk weetje: de Cinque Terre is ook een ideale plek om dolfijnen, walvissen en schildpadden te spotten.



Een stad waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar waar je wel heel goed cultuur kunt snuiven en aan het strand kunt liggen, is Pula. Pula ligt in Kroatië en is in zo’n 14 uur te bereiken. Je vindt hier één van de best bewaarde amfitheaters ter wereld. Hij werd gebouwd in de 1e eeuw na Christus en er konden meer dan 20.000 toeschouwers in. Tegenwoordig worden er natuurlijk geen gladiotorgevechten meer in het theater gehouden, maar wordt hij nog wel gebruikt voor bijvoorbeeld concerten. Onder andere Andrea Bocelli, Elthon John en Sting traden er op.

Binnen 13,5 uur ben je in het avontuurlijke San Sebastian in Spanje. Dit is een kleine stad aan de Noord-Spaanse Costa, met heuvels, historische gebouwen en uitgestrekte stranden. Door de sterke wind en de natuurlijke windtunnels in de golven is dit ook een ontzettend goed gebied om het water te bestijgen met je surfboard.

Gelegen tussen de Middellandse Zee en het meer van Thau ligt de Franse stad Sète. Sète wordt ook wel het Venetië van de Languedoc (Franse provincie, red.) genoemd, door de vele kanalen, bruggen en kleurrijke gebouwen. De haven van de stad is de belangrijkste vissershaven van de Middellandse Zee, waardoor Sète een goede plek is voor liefhebbers van vis en zeevruchten. Bezoek Sète in de maand augustus, want dan vindt het Saint-Louisfeest plaats. Eén van de aloude tradities tijdens dit feest zijn de steekspelen, waarbij twee tegenstanders tegenover elkaar op een boot staan en elkaar gewapend met een houten lans en schild in het water moeten krijgen. Sète ligt op 12 uur rijden.

Je denkt misschien dat Slovenië te ver ligt om te rijden, maar niets is minder waar. In zo’n 13,5 uur rijden, sta je in één van de slechts drie havenplaatsen van Slovenië: Piran. Piran wordt vaak beschreven als ‘de parel aan de Adriatische zee’ en behoorde lang tot Venetië (voordat Italië één land werd), wat nog goed is terug te zien in de architectuur. Je hebt er nauwe middeleeuwse straatjes, een gezellig plein en een oude kerk. Ook ligt het ongeveer een uur rijden van Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië.

Toch op zoek naar een bestemming nog dichter bij huis? Ga naar Vlieland!



