Op zo’n regenachtige dag als vandaag verlangen we weer terug naar de zomervakantie. Des te meer reden om gelijk al plannen te smeden voor volgend jaar. Bovendien, wie z’n vakantiedagen slim inplant, krijgt er meer vrije dagen voor terug.

Als je fulltime werkt en dus een werkweek van veertig uur hebt, heb je volgens de wet recht op twintig vakantiedagen. De meeste werkgevers geven hun werknemers nog wat extra vakantiedagen, onder de noemer ‘bovenwettelijke vakantiedagen’.

Feestdagen

Ieder jaar zijn er trucjes op het gebied van vrij vragen, waardoor je uiteindelijk langer vrij bent. Als je bijvoorbeeld rond officiële feestdagen vrij vraagt, kun je met vier vakantiedagen gerust anderhalve week vrij zijn. Ideaal toch?

Weigeren

Je kunt niet vroeg genoeg je vrije dagen aanvragen, want in principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Deze dagen zijn namelijk ook erg gewild bij je collega’s. Bovendien betekent het opgeven van je vakantiedagen niet dat je die van je baas ook daadwerkelijk vrij krijgt.

Dag vakantie

Nadat je een aanvraag hebt ingediend, heeft je werkgever officieel twee weken de tijd om je vakantieaanvraag te weigeren. Als dit niet gebeurt, mag je in de aangevraagde periode gewoon op vakantie. Maar een afgesproken vakantie kan altijd worden ingetrokken als je baas een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ heeft en jij hiermee de bedrijfsuitvoering in gevaar brengt.

Januari

Maar welke dagen moet je dan je vakantiedagen opnemen om de meeste vrije dagen te krijgen? RTL Nieuws heeft een mooi lijstje gemaakt. In januari kun je het beste 2, 3 en 4 januari vrij vragen. Doordat 1 januari op een dinsdag valt, heb je de dan (bijna) de hele eerste week van het jaar vrij. Zo begin je het jaar goed.

April

Met name april barst van de feestdagen. Denk maar aan Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag. Ideaal om dan wat dagen op te nemen. Door 23, 24, 25 en 26 april je vrij te vragen, heb je in totaal anderhalve week vakantie. Vrijdag 19 april is het namelijk Goede Vrijdag en dan hoef je pas de 29e weer naar je werk.

Mei en juni

Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag, dus door de 31e vrij te vragen kun je genieten van een heerlijk lang weekend. In juni kun je gebruik maken van het Pinksterweekend. Tweede Pinksterdag valt natuurlijk op een maandag dus door de vier dagen daarna vrij te nemen, heb je bijna anderhalve week vrij. Wat het je kost? Slechts vier vakantiedagen.

Kerst

Als laatste kun je nog veel extra vrije dagen snoepen rondom Kerst. In 2019 valt Kerst op een woensdag en donderdag. Door 23, 24, 27 en eventueel ook 30 en 31 december op te nemen, heb je bijna twee weken Kerstvakantie. Genieten toch?

Mooi vooruitzicht

Het blijft natuurlijk keuzes maken. Als je alle tips hierboven gebruikt, ben je zeventien vakantiedagen kwijt maar kun je, inclusief weekenden, genieten van maar liefst 41 vrije dagen. Dat is een mooi vooruitzicht, niet waar?

En als je dan toch al bezig bent met het plannen van je vakanties, kun je net zo goed alvast een tripje boeken. Ooit gedacht aan een 5- of 6-daagse autovakantie door het Lake District Nationaal Park in het Verenigd Koninkrijk?

5- of 6-daagse autovakantie door het Lake District Nationaal Park in het Verenigd Koninkrijk vanaf €295,- Bekijk

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock