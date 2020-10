Waarom het geen slecht idee is om toch nu je vakantiedagen op te nemen

Het lijkt misschien zonde om tijdens de coronacrisis vrij te nemen, aangezien je praktisch nergens heen kunt. Toch is het wel slim om je vakantiedagen nu op te maken. En wel hierom.

Het is belangrijk om af en toe lekker op vakantie te gaan, want je moet soms even kunnen ontsnappen aan het dagelijkse leven, jezelf weer helemaal opladen. Maar wat als je geen kant op kunt?

Door de strenge coronamaatregelen moeten we veel thuisblijven. Reizen zit er dus niet meer in, maar dat betekent niet dat je je vakantiedagen maar moet opsparen. Juist in deze tijd is het belangrijk om even bij te komen. Op vakantie gaan en vakantie nemen zijn namelijk twee aparte dingen.

Een vakantie draait eigenlijk om één ding: even lekker ontspannen. En je hoeft echt niet weg te gaan om te kunnen ontspannen. Vakantie biedt ons een pauze van de stresscyclus waarin we continu meedraaien. Na zo’n weekje vrij kun je uitgerust en vol frisse moed weer aan de slag. Helemaal als je het laatste halfjaar aan de keukentafel hebt gewerkt, dan ben je juist even aan ontspanning toe.

Andere mindset

Tijdens zo’n vakantie doe je veel leuke en gezellige dingen en maak je écht tijd voor je partner en kinderen. Dit heeft ook een positief effect op je relatie. Het belang van die vrije dagen mag je dus niet onderschatten. Door doelbewust vakantiedagen op te nemen, ook al blijf je thuis en heb je geen plannen, creëer je alsnog een andere mindset. Deze mindset zorgt er voor dat je je al na een paar dagen een stuk vrolijker en uitgeruster voelt. Dit blijkt uit onderzoek dat werd gepubliceerd in de Harvard Business Review.

Maak het beste van je vakantiedagen

Bovendien moeten we roeien met de riemen die we hebben. We kunnen wel blijven zeuren dat we het zolang duurt voordat we weer op vakantie kunnen, maar daar heeft niemand wat aan. Maak er het beste van en dat kan ook thuis. Zo’n vakantie is een goed moment om jezelf af te vragen wat jou gelukkig maakt. Doe dingen die je normaal niet zo makkelijk zou doen en verleg je grenzen.

Er zijn namelijk genoeg manieren om jezelf ook thuis te vermaken. Een paar ideeën:

Zorg voor uitgebreide brunch

Als je je partner (of kinderen) lief aankijkt, krijg je de brunch misschien wel op bed.

Als je je partner (of kinderen) lief aankijkt, krijg je de brunch misschien wel op bed. Maak een playlist van je favoriete vakantiemuziek

Zet deze afspeellijst de hele week op. Zo voelt het gegarandeerd als vakantie.

Zet deze afspeellijst de hele week op. Zo voelt het gegarandeerd als vakantie. Koop een paar nieuwe spellen

Wie houdt er nu niet van een spelletjesmarathon?

Wie houdt er nu niet van een spelletjesmarathon? Kook samen een uitgebreid driegangendiner

Geen fan van koken? Verwen jezelf dan met een luxe afhaaldiner. Veel toprestaurants bezorgen vanwege de coronacrisis nu ook thuis.

Geen fan van koken? Verwen jezelf dan met een luxe afhaaldiner. Veel toprestaurants bezorgen vanwege de coronacrisis nu ook thuis. Geniet midden op de dag van een dutje

Je hebt vakantie, ofwel: niks moet, alles mag. Dus ook dutjes!

Je hebt vakantie, ofwel: niks moet, alles mag. Dus ook dutjes! Begin aan een doe-het-zelfproject

Met deze zelfgemaakte geurkaarsen ruikt het altijd lekker in huis.

Met deze zelfgemaakte geurkaarsen ruikt het altijd lekker in huis. Verwen jezelf met een heerlijke mini-spa

Als je veel aan je hoofd hebt, kan het heerlijk zijn om even te relaxen door een uurtje in bad te liggen.



Werk loslaten

Heel belangrijk: laat deze week je werk voor wat het is. Het is heel verleidelijk om ’s avonds nog even snel je werkmail te checken. Helemaal als je gewoon thuisblijft. Toch kun je dit beter niet doen, want dan heeft die vakantie uiteindelijk ‘geen zin’. Laat daarom iedereen op je werk weten dat je even een weekje offline gaat en zet je werkmobiel helemaal uit. Ze redden het echt wel, ook zonder jou. Na zo’n vakantieweek kun je er vol frisse moed weer tegenaan. Dus hup, lever die vakantiedagen maar gewoon in!

