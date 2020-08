Kilometers vakantiefile? Zó rij je er het snelst doorheen

De eerste zwarte zaterdag van het jaar is alweer aangebroken. Dat betekent: kilometers vakantiefile. Maar hoe manoeuvreer je daar het snelst doorheen? Nou, zo!

Aldus een expert aan Rtl nieuws.

Op de wegen naar geliefde vakantiebestemmingen is het vandaag lekker druk. Als ook jij een autovakantie naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk of Italië op de planning hebt staan, zul je ongetwijfeld vaststaan. Gelukkig zijn er genoeg manieren om zelf bezig te blijven. Een podcast opzetten, bijvoorbeeld. En ook je kinderen hoeven zich gelukkig niet te vervelen.

Toch kan zo’n vakantiefile enorm frustrerend zijn. Maar wat kun je nou het beste doen? Links blijven rijden? Rechts? Of toch continu van rijstrook wisselen? De Nationale Databank Wegverkeergegevens deed er onderzoek naar. 64 files werden onderzocht. Hoe rij je er het snelst doorheen?

Wisselen van rijstrook

Één ding is zeker: continu van rijstrook wisselen is geen goed idee. Je hebt er veel meer concentratie voor nodig en doet er niemand op de weg een plezier mee. Daarbij win je er ook geen tijd mee. Vooral lekker blijven kabbelen op één rijstrook dus.

Links of rechts?

Maar kun je in een file dan beter links of rechts blijven rijden? Daar durft verkeerskundig adviseur Marthe Uenk-Telgen een definitief antwoord op te geven. De snelste rijstrook is de linker. Op deze baan wordt altijd het hardst gereden, ook als er geen file is. In een file kan rijden op de linker rijstrook maar liefst 4 minuten per 5 kilometer opleveren. En op een stuk van ruim 1000 kilometer, is dat wel welkom. Des te eerder lig je te bakken op het Mediterraanse strand.

Ook met de auto op vakantie? Bij deze een handige inpaktip.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Rtlnieuws. Beeld: iStock.