Zo ga je slim én verstandig met je vakantiegeld om

Veel mensen kijken reikhalzend uit naar het langverwachte moment waarop het vakantiegeld wordt uitbetaald in mei. Staat het al op jouw rekening?

Doe dan je voordeel met deze tips. Want zó ga je slim en verstandig met je vakantiecenten om.

Tips van expert

Aan Nu.nl vertelt Marten van Garderen, econoom bij ING, niet alleen hoe je het geld het best kunt besteden. Ook legt hij haarfijn uit hoe de gemiddelde Nederlander met het extraatje omspringt.

Onderzoek naar vakantiegeld

Om de cijfers over de financiën van Nederlanders in kaart te brengen, doet Marten jaarlijks een grootschalig onderzoek onder duizenden Nederlanders. Een van de meest opvallende onderzoeksresultaten over het vakantiegeld? De grootste groep besteedt hun vakantiegeld ook écht aan vakantie, in plaats van het bijvoorbeeld op een spaarrekening te plaatsen.

Slim sparen

Nog een opvallend feitje is dat bijna alle respondenten de voorkeur hebben aan één grote uitbetaling in mei, in plaats van iedere maand een klein bedrag te ontvangen. Dit zou Marten graag anders zien, vertelt hij. “Het overgrote deel kiest voor een groot bedrag in mei. Rationeel gezien is dat merkwaardig en niet het slimst voor je portemonnee. Als je elke maand een beetje krijgt en dat zelf spaart, ontvang je er ook nog eens rente op.”

Schulden aflossen

Wanneer je schulden hebt of rood staat, raadt Marten aan om je vakantiegeld te gebruiken om (een deel van) deze schulden af te lossen. Want een vakantie boeken ondanks schulden, blijkt voor velen achteraf een verkeerde keuze te zijn. “Ik hoor zo vaak dat mensen spijt hebben van een vakantie. Je kunt je niet ontspannen als je geldstress hebt, en dat gestreste gevoel neem je ook mee op vakantie” besluit Marten.

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock