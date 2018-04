Waarom je je vakantiehuisje beter via het buitenland kunt boeken

Nog geen vakantiehuisje geboekt voor de zomervakantie? Dan heb je geluk! Wanneer je al via een Nederlandse aanbieder geboekt zou hebben, zou je namelijk weleens veel te veel betaald kunnen hebben.

Wanneer je via internet een vakantiehuisje boekt kan het een stuk goedkoper zijn om dit via een buitenlandse website te doen, ook als je een huisje in Nederland wil reserveren. Vaak bieden vakantieparken de huisjes in verschillende landen voor verschillende prijzen aan. En dat kan voor ons soms flink goedkoper uitpakken.

Vakanties

Waar dat door komt? Bijvoorbeeld doordat ze in Duitsland geen meivakantie kennen. Daardoor is de vraag daar in die periode minder groot en de prijs dus lager. Lees: honderden euro’s lager. Eerder werd dat ook al ontdekt op de Belgische site van vliegtuigmaatschappijen. Maar ook buiten de vakantie kan dit zo zijn omdat de markt in onze buurlanden misschien groter is dan in ons land. Het is dus altijd het proberen waard om net even verder te kijken.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.