Met vrienden een vakantiehuisje huren: mag dat wel in coronatijd?

Een vakantie in het buitenland zit er voor veel mensen niet in, maar een vakantiehuisje huren in Nederland is altijd een goed idee! Tenminste, als het wel coronaproof is. Want mag je wel met vrienden in een vakantiehuisje volgens de coronamaatregelen?

1 juni zijn de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen ingegaan. De terrassen zijn weer open, je mag met meer dan 2 mensen weer afspreken in het openbaar en de treinen rijden weer volgens de normale dienstregeling. Het kan allemaal: zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden. Maar hoe zit het dan met een vakantiehuisje?

