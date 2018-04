Bij deze Nederlandse vakantiehuisjes heb je een privézwembad tot je beschikking

Donderdag wordt het maar liefst 27 graden. Wie een beetje verkoeling zoekt, maar geen zin heeft een opgeblazen flamingo tegen z’n hoofd te krijgen in het openbare zwembad om de hoek, zoekt het dus hogerop. Deze huurhuisjes komen mét privézwembad.

1.

Dit zwembad hoort bij ’t Boschhuys Holterberg de Lodge, gelegen in natuurgebied de Holterberg. Voor €650 per week mag je er je eigen opblaasbanaan te water laten.

2.

Bij Reehorst Beerze in Overijssel plons je in stijl. Het huis (of laten we het maar een villa noemen) heeft niet alleen een zwembad, maar ook een steenovensauna, waarin je heter wordt dan een pizza. En dat voor € 690,- per week.

3.

Dit zwembad lijkt wel gephotoshopt zo goed ziet het eruit. Maar het hoort heus bij huisje Het Kamper in de Achterhoek. Extra leuk: het is de helft goedkoper dan de huizen hierboven.

4.

Ziet er duur uit, niet waar? Is het ook. Met de exorbitante prijs van €4492 per wéék (waarvan we ons dan afvragen: is het echt 8 euro minder waard dan €4500?) is dit onderkomen in Limburg een waar paleis. Maar dan heb je ook een sauna, 7 design slaapkamers en 7 badkamers.

5.

De laatste in het rijtje is er een van AirBNB. Deze wellnessvilla bestaat uit twee verdiepingen op een schiereiland, je hebt een privé strandje (!), zwem- en visvijver, drijvend terras en 11 gratis parkeerplaatsen (altijd handig als je van plan bent om met 11 auto’s te komen). Ook zit er een enorme keuken in, een spa met sauna én Turks stoombad, en wat zou het een armoedig stulpje zijn als het niet ook nog eens 2 jacuzzi’s zou bevatten. Tadaaaa, tik maar af die €546 per nacht. En wees snel: het hele komende weekend is het nog vrij.

Bron: Micazu, AirBNB. Beeld: iStock