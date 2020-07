Het kan best zijn dat het vakantieland waar je naartoe wil gaan vóór vertrek nog op code geel stond, maar tijdens je verblijf ineens in code oranje verandert. Wat kun je in zo’n geval het beste doen? Moet je dan per direct weg of kun je er nog gewoon blijven?

Wij leggen het je hier uit.

Waarschuwing premier Rutte

Landen als Spanje, Portugal, Italië, Luxemburg en Zwitserland vallen onder zogeheten ‘gele gebieden’. Dit zijn Europese landen waar Nederlanders sinds vorige maand weer naartoe mogen reizen. In deze landen gelden ongeveer dezelfde risico’s en regels als in Nederland, “Maar”, zo waarschuwde premier Rutte al, “als er ergens een grote uitbraak is, kan code geel zomaar weer oranje worden. Iets wat momenteel in Spanje en Portugal gebeurt.