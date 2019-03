Vakantieplannen? 5 handige tips om flink te besparen op je vakantiebudget

Nu de zomer dit weekend verder weg dan ooit lijkt, is het extra verleidelijk om je vast op je vakantieplannen van dit jaar te storten. Maar hoe zorg je ervoor dat die plannen niet te veel pijn doen in de portemonnee?

We zetten vijf handige tips op een rij.

Denk aan je budget vóór je gaat boeken

Scott Keyes, oprichter van een reisdeal-website, geeft aan dat veel mensen de grootste fout al maken tijdens de voorbereiding. “Veel mensen kiezen eerst hun bestemming, zonder na te denken over hoe duur het leven daar is of hoe ze er komen. Dan is het nogal logisch dat je veel uitgeeft”, zegt hij. Ga je verlanglijst dus af en kijk welke van de plekken het goedkoopst is. Of ga eens voor een fietsvakantie lekker dichtbij huis!

Wees flexibel

Wil je écht een verre reis maken? Probeer dan zo flexibel mogelijk te zijn. De prijzen liggen in de vakanties nu eenmaal hoger dan daarbuiten. En vergeet ook niet om de prijzen van verschillende vliegmaatschappijen te vergelijken. Ben je een geweldige deal tegengekomen, maar twijfel je om toch nog even te wachten omdat de prijs misschien nóg wel verder zakt? Luister dan goed naar je gevoel. Soms moet je er gewoon wél meteen voor gaan.

Stop je planning niet te vol

Heb je eenmaal geboekt, dan is het natuurlijk verleidelijk om meteen van alles uit te gaan zoeken. Welke dingen wil je allemaal zien, waar ga je eten? Toch is het beter om een paar gaten in je planning open te laten, want dat betekent ruimte voor spontane dingen. Wie weet leer je ergens wel een geweldige local kennen die je wat leuke plekken kan laten zien.

Uit eten? Kies je restaurants zorgvuldig uit

Lekker eten hoeft echt niet duur te zijn. Wil je op vakantie elke avond uit eten? Probeer het dan simpel te houden bij het ontbijt en de lunch. En zoek bijvoorbeeld een hotel uit waar het ontbijt al bij de prijs inbegrepen zit. Anders zijn dat toch ook weer extra kosten. Vraag ook eens aan de lokale bewoners hun favoriete plekken om te eten.

Verblijf in een bed & breakfast of hostel

Toegegeven: een prachtig hotel met groot zwembad is natuurlijk heerlijk, maar er bestaan ook meer dan genoeg gezellige bed & breakfasts en hostels waar je voor een zacht prijsje kunt overnachten. Veel hostels hebben privékamers, waarin je dus niet met twaalf anderen in stapelbedden verblijft. Wil je toch écht wel een hotel? Kijk dan welke hotels fijne extra’s bieden. Waar zit een gratis ontbijt of lunch bij? En ben je op huwelijksreis? Vermeld dit dan bij je reservering. Veel hotels leggen je extra in de watten of geven je zelfs een upgrade.

