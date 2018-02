Val je echt sneller in slaap als je de nachtmodus aanzet op je telefoon?

Dat het blauwe licht van je telefoon niet bevorderlijk is voor je nachtrust, weten we inmiddels wel. De meeste smartphones hebben daarom een ‘nachtmodus’: een functie die ervoor zorgt dat je scherm minder snel blauw kleurt, zodat je sneller in slaap valt. Maar werkt dit eigenlijk wel?

Omdat de nachtmodus ervoor zorgt dat je telefoon minder blauw licht produceert, raken je ogen minder snel vermoeid door het felle licht. Daarnaast zou het ook beter zijn voor je nachtrust, omdat blauw licht de aanmaak van het slaaphormoon melatonine remt.

Oplossing

De nachtmodus lijkt dan ook de perfecte oplossing te zijn voor mensen die hun smartphone per se mee naar bed willen nemen, zónder dat hun nachtrust hieronder lijdt. Helaas blijkt dit in de praktijk toch anders te werken.

Geen voordeel

Uit onderzoek van het Rensselear Polytechnic Institute blijkt namelijk dat beide standen precies dezelfde invloed hebben op de aanmaak van melatonine. “Statistisch gezien biedt de nachtmodus geen voordeel voor onze nachtrust”, bevestigt onderzoeker Mariana Figueiro.

Placebo-effect

Toch is de functie niet helemaal nutteloos. Als jij namelijk écht gelooft dat de nachtmodus je helpt om sneller in slaap te vallen, dan zal dit ook gebeuren. Er is dus sprake van een zogeheten placebo-effect. “De gedachte dat het helpt, vergroot de kans dat het ook effectief werkt,’’ aldus Figueiro. Maar als je echt snel in slaap wil vallen, kun je beter je telefoon wegleggen en nog even een boek gaan lezen.

Bron: Wellandgood. Beeld: iStock