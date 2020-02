Dit valentijnsboeket past het beste bij jouw sterrenbeeld

Heeft jouw partner je op deze dag van de liefde verrast met een mooie bos bloemen? Elk sterrenbeeld heeft zo z’n eigenschappen waar weer een bepaalde bos bij past. Klopt dat bij jou ook?

Een grote bos of een simpel klassiek boeket: dit past het beste bij jouw sterrenbeeld.

Steenbok (22 december – 20 januari)

Steenbokken zijn vaak ambitieus, standvastig, betrouwbaar, voorzichtig en stipt. Ze houden van orde. Met een wild veldboeket maak je een steenbok dus niet zo blij. Een klassiek boeket (met) rozen valt beter in de smaak.

Waterman (21 januari – 19 februari)

Watermannen geloven graag in het onmogelijke, zijn creatief en vinden vrienden erg belangrijk. Een boeket met bloemen die je niet zo vaak ziet in een lichte kleur, past goed bij mensen met dit sterrenbeeld.

Vissen (20 februari – 20 maart)

Vissen zijn praktisch ingesteld en zijn vaak meegaande mensen, die zichzelf weleens wegcijferen. Ze leven zich graag in de ander in. Ze houden ook van orde. Daarom is een bosje droogbloemen geen slecht idee voor de Vis: wel zo praktisch, bloemen die nooit verwelken.

Ram (21 maart – 19 april)

Rammen zijn spontaan, direct en durven veel. Een Ram wordt heel blij van een vrolijke bos bloemen. Veel kleur, veel verschillende bloemen, daar verover je het hart van de Ram mee.

Stier (20 april – 20 mei)

De Stier heeft een persoonlijkheid die wordt gekenmerkt door daadkracht en vastberadenheid. Ze weten wat ze willen in het leven en zijn echte levensgenieters. De Stier houdt van boeketten met de kleuren groen, rood en oranje.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Tweelingen verbergen vaak hun emoties achter woorden. Maar dat neemt niet weg dat ze een bloemetje niet kunnen waarderen, dat doen ze meer in stilte. Ga je voor de Tweeling iets kopen? Denk dan aan een simpele bos bloemen in pastelkleur als lichtgeel of lila. Lavendel is ook een goede optie.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Kreeften zijn doorgaans gevoelige mensen die heel zorgzaam zijn. Ze zetten zichzelf niet graag op nummer 1. Dat verdient toch juist een bosje? Kreeften houden van alle witte bloemen. Frisse bossen bloemen met veel wit en groen, dus liever geen gekke kleuren in het boeket. Geen wit? Ga dan voor oranje-geel.



Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De Leeuw is een krachtig teken in de astrologie: het zijn vaak trotse mensen met veel zelfvertrouwen en zelfkennis. Bijpassende bloemen zijn zonnebloemen: groots en opvallend. Leeuwen houden van warme kleuren als geel en oranje.



Maagd (23 augustus – 22 september)

De maagd is efficiënt en perfectionistisch. Simpele bloemen zijn juist goed. Ze houden van kleine, subtiele boeketjes met schattige bloemetjes. Het veldboeket met maar een paar verschillende bloemen past dus ook heel goed bij de maagd.



Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Keuzes maken is voor de weegschaal altijd lastig. Hoe meer er gemixt is, hoe minder keuze er gemaakt hoeft te worden, hoe leuker ze een boeket vinden. Als je toch 1 kleur zoekt voor dit sterrenbeeld: ga voor lichtblauw of zachtroze.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

De Schorpioen is vaak heel intuïtief en kiest al gauw voor de lust. Ook zijn ze emotioneel en gepassioneerd. Daar passen eigenlijk alle rode bloemen wel bij. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan rozen, maar ook aan geraniums of donkere pioenrozen.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Boogschutters zijn vaak avontuurlijk en impulsief. Ook zijn ze enthousiast en joviaal. Bij de Boogschutter passen anjers goed. In alle kleuren – welke maakt niet zoveel uit, als het maar een lekkere flinke bos is.

