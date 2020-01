De 'valentijnsboom' is het helemaal in 2020 (en zo ziet dat eruit)

Tuig jij de kerstboom netjes af in het begin van het nieuwe jaar, of laat je je kunstwerk het liefst staan tot eind februari? In dát geval hebben we leuk nieuws voor je.

Als we de trend die momenteel op Instagram rondgaat mogen geloven, dan wordt de valentijnsboom het namelijk helemaal. En dat betekent dat je de kunstboom gewoon weer van zolder mag halen. Of een nieuwe, echte boom mag scoren – al wordt dat misschien wat lastig in deze tijd van het jaar.

Niets dan liefde

Overdreven of juist hartstikke grappig: de meningen over de valentijnsboom zijn verdeeld. Maar 1 ding is zeker: vrolijk staat het in elk geval wel. Dus als je wel een opsteker kunt gebruiken op deze druilerige winterdagen, waarom dan ook niet?

Op Instagram stroomt het inmiddels vol met foto’s van rozerode liefdesboom. “Na kerst voelde het zó kaal in huis. Onze valentijnsboom heeft de warmte weer teruggebracht”, schrijft iemand:

