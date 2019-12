Vanaf 1 januari moet je hond een eigen paspoort hebben

Heb je een hond? Let dan even goed op. Want vanaf 1 januari heeft je viervoeter een eigen paspoort nodig.

Vanaf 2020 is dit voor nieuwe honden verplicht – dit werd al ruim 2 jaar geleden besloten. Het gaat om een Europees Dierenpaspoort.

Het is vooral zodat dierenartsen en eventuele hondenkopers zeker weten waar het dier vandaan komt en of het inentingen heeft gehad. Ook moet er in het paspoort staan wie de fokker is. Het vermeldt ook de herkomst, de eerdere eigenaren en eventuele medische gegevens. Zo wordt illegale handel in dieren tegengegaan. Van de 150.000 honden die jaarlijks in Nederland worden gekocht komt ongeveer een derde uit het buitenland. Als elk land paspoorten voor huisdieren verplicht maakt, is het duidelijker voor een baasje wat voor dier ze in huis halen.

Niet duur

“Heel belangrijk”, vindt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. ,,Hierdoor wordt het moeilijker voor mensen met verkeerde bedoelingen om te sjoemelen met honden. Een consument kan bij aankoop meteen – in een boekje – zien waar het dier vandaan komt. En is er geen paspoort? Dan weet je zeker dat er iets mis is. Niet kopen dus.”

Hoe je eraan komt? Het verplichte paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. Fokkers mogen het niet doen, omdat die nog wel eens willen frauderen in hun eigen voordeel. De kosten zijn gelukkig niet hoog: een hondenpaspoort kost 6 euro. Mocht je het niet doen en je wordt er toch om gevraagd, dan kun je een boete krijgen. Sommige websites zeggen dat de nieuwe wet is uitgesteld tot 1 januari 2021, maar je kunt er maar beter te vroeg mee zijn dan te laat, toch?

Bron: Dier en Natuur. Beeld: iStock