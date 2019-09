Vanaf dinsdag worden de dagen korter: echte herfst gaat beginnen

Maandag is een speciale dag voor meteorologen: dan duurt de dag precies even lang als de nacht. Maar vanaf dinsdag begint de herfst écht.

Dan zullen de dagen korter worden en de nachten langer. Het weer gaat meedoen aan de ‘echte’ herfst.

Advertentie

Kleurrijk

Maandag om 9:50 uur begint de astronomische herfst en zoals je kunt verwachten bij dit seizoen, zal het dan regenen. De hele week is er regenachtig weer voorspeld. Het wordt wel nog 19 tot 20 graden, wat iets warmer is dan normaal voor de tijd van het jaar. Meestal is het nu rond de 17 en 18 graden. Het officiële herfstseizoen loopt van 21 september tot en met 20 december.

Met het nazomerweer is het na dit weekend gedaan. De hele week blijft een regenjas nodig en is het guur. Maar, het is wel iets warmer dan we gewend zijn in dit seizoen en het waait nog amper. Dus al met al is het nog geen reden tot klagen. Paraplu mee en hop, genieten van de kleurige bladeren aan de bomen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline. Beeld: iStock