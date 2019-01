Vanaf volgend weekend 60 procent kans op sneeuw

We zitten volop in de grijze dagen en ook dit weekend staan ons sombere dagen te wachten. Maar daar komt waarschijnlijk na volgend weekend verandering in.

De luchtstroming is op het moment vochtig, vrij mild en westelijk. Dit veroorzaakt de grijze dagen waar we de laatste dagen in zitten. Gelukkig komt daar snel verandering in. ‘’De lagedrukgebieden brengen niet meer vanzelfsprekend zachte lucht met zich mee, maar gaan straks ook koudere lucht aanvoeren. Dat komt doordat ze vanuit steeds noordelijkere breedtegraden naar ons toe komen”, laat Weerplaza weten. Lang verhaal kort: de kans op sneeuw neemt daardoor toe.

Eind januari

Vooral de laatste tien dagen van januari en begin februari is de kans op een wit Nederland groot. Weerplaza wil wel nog even gezegd hebben dat er ook kans is op een tweede scenario: ‘’Dat scenario is weliswaar veel minder kansrijk, maar moet toch benoemd worden. Dat is namelijk dat er eigenlijk niet zo veel verandert, en we dus een voortzetting krijgen van het milde en vrij grijze, regenachtige weer.’’ Hopen op scenario 1, dus.

Bron: AD. Beeld: iStock