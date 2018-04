Waarom het belangrijk is om vandaag Facebook te checken

Zorg ervoor dat je vandaag extra goed je Facebook-tijdlijn in de gaten houdt. Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dat jouw persoonlijke gegevens zijn gelekt naar Cambridge Analytica, een bedrijf dat data gebruikt voor marketingcampagnes.

Maar liefst 87 miljoen Facebook gebruikers krijgen vandaag te horen of dit het geval is, of niet.

Groot datalek

Het bedrijf Cambridge Analytica wordt ervan beschuldigd via Facebook de persoonlijke gegevens van ongeveer 87 miljoen Facebookleden te hebben gebruikt. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg ging al flink door het stof voor dit grote datalek en probeert nu te redden wat er te redden valt door zo transparant mogelijk te zijn.

Veel slachtoffers

Het grootste deel van de gebruikers die vandaag slecht nieuws krijgen, komt uit de Verenigde Staten: ruim zeventig miljoen. In het Verenigd Koninkrijk, de Filipijnen en Indonesië wonen per land ook een miljoen mensen die het slachtoffer zijn van de lek.

Delen van informatie

Ook als je data niet is gelekt, krijg je vandaag een link. Hierin kun je zien welke informatie je (ongemerkt) met welke apps deelt. Als je dit wilt veranderen kun je de toestemming makkelijk annuleren met een uitleg van Facebook.

Bron: The Guardian. Beeld: iStock