Vandaag is het officieel de warmste 16 oktober ooit

Je kunt vandaag praktisch op slippers en korte broek de straat op! Dat is opmerkelijk voor de tijd van het jaar: nog nooit eerder is het sinds de metingen zó warm geweest op 16 oktober.

Om 12.40 uur vandaag steeg het kwik in De Bilt (in het midden van het land) naar 21,5 graden. Het oude dagrecord van 1949 stond op 21,2 graden. Het was vandaag de 2e landelijk warme dag van deze maand.

Stuk warmer

Maar in de rest van het land zijn de temperaturen nog indrukwekkender! In Wijk aan Zee werd het vandaag al 24,6 graden en deze temperatuur kan nog oplopen. Normaal voor deze tijd van het jaar is een graadje of 14 of 15. Daar zitten we dus in de meeste delen van het land zo’n 10 graden boven.

Barbecueën maar

In Eindhoven werd om 14:40 zelfs een temperatuur bereikt van 25,4 graden. Daarmee is het voor ’t eerst sinds 1921 dat de temperatuur zo laat in het jaar op meer dan 25,2 graden uitkomt. En alsof dat nog niet genoeg is: sinds 1901 is het de 3e zomerse dag vanaf half oktober. Kortom: een unieke en lekker warme dag!

Bron: Weer Plaza. Beeld: iStock