Zondag om 12:07 is het officieel zover; de start van de astronomische zomer. Deze dag wordt dan ook gezien als de langste dag van het jaar, maar de grap is dat dit dus helemaal niet de langste dag van het jaar ís.

Wanneer je naar de zonsopgang kijkt, gaat de zon op 21 juni namelijk een minuut later op dan op 20 juni. Dus eigenlijk is vandaag de langste dag van het jaar, maar dat scheelt geen minuut maar slechts een paar seconden. Iets waar je zelf niets van merkt.

Dagen korter

Het voelt misschien niet zo, maar het erge is dat we vanaf morgen eigenlijk weer richting de winter gaan. De dagen worden langzaam weer wat korter, maar gelukkig gaan we dat pas vanaf de herfst echt merken.

Meteoroloog Raymond Klaassen legt uit hoe dat zit: “In juli gaat de zon nog steeds over tienen onder en komt hij om 5.30 uur op. Eind juli is dat om 21.30 uur en 6.00 uur. Per zomermaand lever je dus een minuutje per dag in, pas vanaf de herfst worden de dagen rap korter.”

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.