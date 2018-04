Snel naar buiten: vandaag wordt de warmste 19 april in meer dan 100 jaar

Gisteren was een dag die de boeken in kan. Het was namelijk officieel de eerste zomerse dag van 2018. In het zuiden van het land tikte de thermometer de 25 graden aan en vandaag wordt het nóg wat warmer.

Het zou vandaag zelfs de warmste 19 april sinds 1901 kunnen worden. De zon schijnt volop en daardoor kan het plaatselijk zelfs 28 graden worden. En zo warm is het op deze datum dus al héél lang niet meer geweest. In 2007 was het op 14, 15 en 16 april ook al 26 tot 29,7 graden in het land, maar op 19 april was het voor het laatst in 1901 zo warm.

Weekend

Na vandaag daalt de temperatuur wat, maar het blijft prachtig lenteweer. Dit weekend schijnt de zon ook volop en tot zondagavond lijkt het zeker droog te blijven. Barbecues verzamelen!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.