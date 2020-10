Dat wordt opblijven: vannacht zijn er vallende sterren te zien

Hoewel het weer vandaag niet echt is om over naar huis te schrijven, hebben we wel iets moois om naar uit te kijken: komende nacht zijn namelijk de vallende sterren van Orioniden te zien.

Het aantal vallende sterren kan oplopen tot wel ruim 30 per uur, dus het is het zeker de moeite waard om voor op te blijven.

Goed kijken

Aan het begin van deze dag trekken bewolking en regen over het land richting het noorden, maar vanmiddag klaart het geleidelijk op. Ook vanavond kunnen we opklaringen verwachten, maar de heldere momenten worden wel afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het is dan ook niet de perfecte heldere nacht om een meteorenzwerm te kunnen zien, maar omdat er ruim dertig vallende sterren per zijn, is de kans alsnog groot dat je er eentje spot.