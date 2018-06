Deze variant op rosé wordt een gegarandeerde hit deze zomer

Een glas koude rosé op een warme zomerdag is toch wel een van de redenen waarom we zo uit kunnen kijken naar de zomer. Toe aan iets nieuws? Deze zomer maken we rosé nog zomerser.

Hoe we dat doen? We maken ijs van rosé. Het beste van twee werelden! Doordat er in wijn maar weinig alcohol zit en voor de rest water en andere oplosbare stoffen kan het bevriezen.

Favoriete ijsjes

Het enige wat je daarvoor nodig hebt is dan ook een fles wijn en vormpjes om ijsjes mee te maken. Je kiest je favoriete rosé en vult de vormpjes hiermee. Een paar uurtjes in de vriezer en je kunt de verkoeling opzoeken met je zelfgemaakte rosé-ijsjes. Wil je het nog feestelijker maken? Voeg dan wat vers fruit of fruit uit de diepvries toe.

Rosé popsicles ✔️ Een bericht gedeeld door Kaitlyn 💥 (@kaitgeraci) op 9 Jul 2017 om 8:11 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bustle.com. Beeld: iStock.