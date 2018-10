Libelle Legt Uit: is het veilig om rijst opnieuw op te warmen?

Als je geen zin hebt om iedere dag eeuwen in de keuken te staan, kan het wel eens handig zijn om wat restjes in de koelkast te bewaren voor de avond erna. Maar is het eigenlijk wel veilig om rijst opnieuw op te warmen?

Het eten van rijst die is opgewarmd, kan voedselvergiftiging veroorzaken. Let daarom goed op de volgende dingen.

Restjes

Als je restjes in de koelkast hebt bewaard die gemaakt zijn van rijst, is het niet altijd verstandig om deze opnieuw in de magnetron te verwarmen. Ten eerste wordt gezegd dat het schadelijk kan zijn voor je gezondheid, maar het kan ook leiden tot voedselvergiftiging. Volgens de National Health Service (NHS) in Amerika kun je rijst maar een hele korte tijd opnieuw opwarmen nadat het is gekookt.

Eén dag

Sowieso raadt de NHS aan niet langer dan een dag te wachten met het opnieuw opwarmen. Bovendien adviseren ze om rijst nooit meer dan één keer te verwarmen en zorg ervoor dat de gehele maaltijd goed warm is voordat je het consumeert.

Bacterie

Als u ziek wordt na het eten van opgewarmde rijst, verschijnen de symptomen meestal na een periode van één tot vijf uur. Meestal moet je dan braken en heb je last van diarree. Dit houdt meestal ongeveer een dag aan. Mocht je voedselvergiftiging hebt opgelopen na het eten van opgewarmde rijst, dan is dit waarschijnlijk veroorzaakt door de aanwezigheid van de bacterie Bacillus cereus. Dit is een bacterie die vaak voorkomt in de bodem van verschillende soorten voedsel, waaronder rijst.

Vermenigvuldigen

Het koken van rijst hoeft niet noodzakelijkerwijs de bacterie te doden. Dus wanneer rijst op kamertemperatuur wordt afgekoeld, kan de Bacillus cereus zich vermenigvuldigen en schadelijk worden als het wordt geconsumeerd. Dus wees voorzichtig wat betreft het opwarmen van rijst.

Bron: The Independent. Beeld: iStock