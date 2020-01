7 tips om veilig en onbezorgd van social media gebruik te maken

Onder de 55- tot 65-jarigen is het socialmediagebruik gegroeid van 64% in 2014 naar 89% in 2018. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een enorme stijging dus. Maar hoe zorg je er eigenlijk voor dat je veilig bent op social media?

Wij geven je 7 tips zodat je onbezorgd weer kan Facebooken, Instagrammen en Whatsappen.

Het is erg belangrijk om een sterk wachtwoord te hebben voor al je social media accounts. Dit houdt meestal in dat er meerdere leestekens worden gebruikt en dat er cijfers in zitten. Hierdoor is de kans minder groot dat iemand anders in je account kan en al je gegevens kan bekijken. Verander ook af en toe je wachtwoord, dan weet je zeker dat je weer even veilig bent.

Als je het vervelend vindt dat iedereen je berichten kan bekijken, dan kan je bij de meeste social media-netwerken ook je account op ‘privé’ zetten.

Op Instagram doe je dat zo: ga in Instagram naar het menu (met de 3 streepjes onder elkaar), klik op ‘instellingen’, klik op ‘privacy’, klik op ‘accountprivacy’. Dan kan je het schuifje verschuiven.

Op Facebook doe je dat zo: ga naar je instellingen, klik op ‘privacyinstellingen’, klik op ‘je profiel beheren’. Hier kan je precies aangeven wie wat van jou mag zien, bijvoorbeeld waar je werkt en wat voor studie je hebt gedaan.

Je kunt kiezen of alleen jij het kunt zien, je Facebookvrienden het mogen zien of dat iedereen het kan zien.

Hartstikke leuk al dat delen op Facebook en Instagram, maar realiseer je wel goed wát je deelt. Het is namelijk zo dat een foto of een bericht jaren later weer kan opduiken. In een opwelling een boos berichtje plaatsen op je Facebookpagina is dan niet altijd zo handig.

4. Phishing

Ook via social media komt phishing voor. Als mensen jou een bericht met een onbekende link of een betaalverzoek sturen, is het oppassen geblazen. Iemand anders kan namelijk een nep-profiel aanmaken en zich voordoen als iemand die je kent. Klik dus voor de zekerheid nooit op linkjes die zomaar naar je toegestuurd worden. Als je toch twijfelt, bel de persoon in kwestie. Dan weet je het zeker of diegene het écht is. Ook je inloggegevens of bankgegevens sturen naar iemand is sterk af te raden.

5. Updaten

Ook apps op je telefoon hebben updates nodig. Hierdoor blijft de app goed beveiligd. Soms worden de updates automatisch gedaan. Als dit niet het geval is, check dan regelmatig in de App store of Play store van je telefoon of er nog een update klaar staat. Dan ben je weer helemaal bij.

6. Geef niet overal toegang voor

Als je net een Facebook-, Instagram- of Whatsapp-app op je telefoon installeert, krijg je waarschijnlijk allemaal verzoeken. Zo kan er gevraagd worden naar de toegang van je microfoon, camera, foto’s, contacten en je locatie. Weet je zeker dan je dit allemaal niet nodig hebt? Dan hoef je hier ook geen toegang voor te geven. Je kan dan evengoed de app gebruiken en je weet zeker dat je niet per ongeluk je locatie deelt. Toch is het wel erg handig om bijvoorbeeld bij Whatsapp je contacten te kunnen inzien en bij Instagram je foto’s te kunnen uploaden. Denk er alleen wel even over na en accepteer niet zomaar alles.

7. Onbekenden

Als je een vriendschapsverzoek of een volgverzoek van iemand ontvangt van iemand die je niet kent, accepteer dit dan niet. Je weet namelijk nooit zeker wie er achter een onbekend account zit. En waarom zou die persoon jouw gegevens willen bekijken? Voor de zekerheid niet doen dus.

Bron: veiliginternetten.nl en CBS. Beeld: iStock.