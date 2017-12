Veilige feestdagen voor je huisdier: 6 belangrijke tips

Het einde van het jaar is weer in zicht. De kerstboom staat en het huis is versierd. Ontzettend gezellig, maar houd ook rekening met de huisdieren in het gezin. Er kan namelijk nog wel eens iets (heel erg) misgaan tijdens de feestdagen.

De Sophia-Vereeniging, die opkomt voor huisdieren in Nederland, geeft daarom 6 tips die ervoor zorgen dat jouw huisdier veilig de feestdagen doorkomt.

1. Pas op met dennennaalden

Een echte kerstboom brengt natuurlijk ontzettend veel sfeer in huis. Toch kan de boom gevaarlijk zijn voor huisdieren, dennennaalden zijn namelijk giftig. Let dus goed op dat je dier de naalden niet opeet en zet de voer- of drinkbak van je huisdier nooit onder de boom neer.

2. Zet de kerstboom goed vast

Veel huisdieren zien een kerstboom als speelgoed. Vooral katten kunnen de twinkelende lichtjes vaak niet weerstaan. Zet de kerstboom dus goed vast, zodat deze niet om kan vallen en je huisdier zich er niet aan kan verwonden.

3. Gourmetten giftig voor vogels

Bij veel gezinnen komt tijdens de feestdagen het gourmetstel op tafel. Maar pas op: wanneer de anti-aanbaklaag (teflon) erg heet wordt, komt er een damp vrij die zeer giftig is voor vogels. De damp beschadigt de longen met ernstige acute benauwdheid tot gevolg. Vogels die teflondamp binnenkrijgen, sterven meestal direct. Medische hulp is eigenlijk altijd te laat. Zorg dus altijd dat het gourmetstel niet in dezelfde ruimte staat als de vogels.

4. Een veilige jaarwisseling

Voor huisdieren kan het knallen van vuurwerk een vervelende ervaring zijn. Is je huisdier erg bang, probeer dan een vuurwerktraining met behulp van cd’s. Wees altijd terughoudend met kalmerende medicijnen. Vaak is het dier verdoofd, maar blijft het gehoor hetzelfde. Het dier is dan nog steeds angstig, maar kan door de verdoving minder goed reageren.

5. Kaarsen en champagne

Bedenk bij het knallen van de champagne dat huisdieren hier enorm van kunnen schrikken. Bovendien willen honden zich nogal eens te buiten gaan aan champagnekurken, met een ernstige verstopping tot gevolg. Pas ook goed op met kaarsen. Zet deze op veilige hoogte neer zodat huisdieren zich er niet aan kunnen branden.

6. Kijk uit met chocola

Chocolade is in de feestmaand vaak volop aanwezig. Leuk als kerstkransje in de boom of als traktatie op tafel, maar een kleine hoeveelheid kan voor een huisdier al tot vergiftiging leiden en een flinke portie zelfs tot de dood. Dat komt doordat de stof theobromine door honden en katten nauwelijks wordt afgebroken. Een chocoladevergiftiging is te herkennen aan braken, diarree, veel drinken en plassen, hyperactiviteit, een snelle hartslag, toevallen of zelfs coma. Schakel altijd direct een dierenarts in als je vermoedt dat je huisdier chocola heeft binnengekregen.

Bron: Sophia-Vereeniging. Beeld: Istock