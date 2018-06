Dit zouden de 15 veiligste landen ter wereld moeten zijn

Nog op zoek naar een leuke, veilige vakantiebestemming? Kies dan één van de volgende bestemmingen, want uit onderzoek van het Amerikaanse studiebureau Gallup zijn dit de veiligste landen ter wereld.

Europa

Je kunt het beste naar Singapore afreizen, want dit land scoort het hoogst qua veiligheid. Op een gedeelde tweede plaats staan de Scandinavische landen Noorwegen, IJsland en Finland. Op nummer veertien staat Nederland, dus dat is best een goed teken.

Veiligheidsgevoel

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup publiceerde afgelopen week een lijst met de vijftien meest veilige landen ter wereld. Of het ook écht veilig is checkten ze niet, maar de onderzoekers hebben dit gebaseerd op het veiligheidsgevóél van de inwoners. In totaal hebben ze zo’n 150 duizend bewoners ondervraagd in 142 verschillende landen. Hoe veilig zij zich wanen en hun persoonlijke ervaring met criminaliteit waren de criteria.

Gewenning

Dat betekent dus een flinke kanttekening bij dit grote onderzoek. “In sommige gevaarlijke gemeenschappen zijn inwoners minder geneigd om criminele feiten aan te geven”, legt John Clifton van Gallup uit. “De officiële data reflecteren daarom niet steeds de werkelijke veiligheidssituaties.” De een is meer criminaliteit gewend dan de ander, waardoor het veiligheidsgevoel op een ander niveau kan liggen.

Oezbekistan

Volgens John is het namelijk best raar dat Oezbekistan op de vijfde plaats staat. Het zal een onwaarschijnlijk mooi land zijn, maar of het er echt heel veilig is een andere vraag. “Angst kan hier een rol spelen. Inwoners durven misschien niet hun echte mening te geven, uit angst dat de vertrouwelijkheid van het interview achteraf geschaad zou worden.”

Lijst

Enfin, de inwoners in deze vijftien landen voelen zich het meest veilig, of hebben dat maar gewoon ingevuld:

1. Singapore (97%)

2. Noorwegen (93%)

3. IJsland (93%)

4. Finland (93%)

5. Oezbekistan (91%)

6. China/Hongkong (91%)

7. Zwitserland (90%)

8. Canada (90%)

9. Indonesië (89%)

10. Denemarken (88%)

11. Slovenië (88%)

12. Luxemburg (88%)

13. Oostenrijk (88%)

14. Nederland (88%

15. Egypte (88%)

Binnenkort op reis naar een van deze veilige landen? In de video hieronder zie je hoe je je koffer het beste in kunt pakken:



Nog geen vakantie geboekt? Misschien is dan een vakantie naar het meer van Lugano in Zwitserland (zevende plaats!) wel wat. Volgens Libelle’s Nicolette vind je hier de fijnste vakantie-adresjes van heel Europa:

Ontdek het meer van Lugano Zwitserland 6% korting Bekijk

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Gallup. Beeld: iStock