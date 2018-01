Man ontdekt ‘verborgen’ functie in vaatwasser en maakt duizenden anderen blij

Een Ierse man die een ‘verborgen’ functie van zijn vaatwasser ontdekte, deelde zijn Eureka-moment op Twitter. Daar werd het simpele weetje door tienduizenden lezers opgepikt. Veel volgers lieten weten dolblij te zijn dat zij het trucje nu ook kennen.

“Ik ben in 2008 hier naartoe verhuisd”, begint Mike Mc Loughlin zijn tweet. “Het heeft mij altijd gestoord dat de onderste lade van de vaatwasser niet hoog genoeg was voor mijn grootste borden. Ik heb ze altijd met de hand afgewassen. Deze week heb ik ontdekt dat je de bovenste lade hoger kunt plaatsen zodat al mijn borden perfect passen.”

I moved into this house in 2008. It always annoyed me that the lower level of the dishwasher wasn’t tall enough to fit my biggest dinner plates. Been handwashing them all this time. This week I discovered you can raise the upper shelf and all my plates fit fine. TEN FUCKING YEARS

— Mike Mc Loughlin (@zuroph) 26 januari 2018