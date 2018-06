Zó lang duurt het echt voordat je verbrande huid is hersteld

Heb je iets te lang in de zon gelegen en iets te weinig gesmeerd? Dat is niet alleen heel schadelijk voor je huid, maar kan ook heel pijnlijk zijn. Je ziet je verbrande huid daarom zo snel mogelijk herstellen, maar hoe lang duurt het eigenlijk echt voor je huid weer genezen is?

Omdat we in Nederland niet veel stranddagen hebben, moeten we ervan genieten als het wel een zomerse dag is. Maar we moeten ook blijven smeren, want zeker als het je eerste stranddag is, ligt een verbrande huid op de loer. En daar blijf je best lang mee rondlopen. De zon beschadigd namelijk de bovenste laag van de huid en daar moeten eerst weer gezonde cellen voor terugkomen. Volgens een Amerikaanse dermatoloog kan het tot wel twee weken duren voor je huid weer helemaal hersteld is.

Licht verbrand

Het ligt er natuurlijk wel aan hoe lang je echt in de zon hebt gelegen. Wanneer je maar een lichte zonverbranding hebt, is de rode kleur binnen drie dagen alweer weg. Als je echt goed rood bent, dan kan het wel 14 dagen duren voor je er helemaal niets meer van ziet. Heb je daarnaast ook last van koorts of uitdroging? Dan is het verstandig om je huisarts om advies te vragen.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.