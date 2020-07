Interieurjunkies opgelet: dít zijn de populairste verfkleuren op Instagram

De laatste maanden hebben veel mensen hun huis een flinke make-over gegeven. Wil jij ook nog eens de muur onder handen nemen? Homehow onderzocht welke verfkleuren het populairst zijn op Instagram.

Als een bepaald interieuritem veel voorbij komt op Instagram wordt het al snel bestempeld als trend. Hetzelfde geldt voor verfkleuren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de populairste verfkleuren grijstinten, groen en blauw bevatten. De kleuren ‘Paris Grey’ en ‘Green Smoke’ zijn de geliefste kleuren op Instagram. In 2019 was ‘Spiced Honey’, een bruinige kleur, de verfkleur van het jaar.

Benieuwd wat de 5 populairste kleuren zijn? Wij zetten ze op een rijtje.

Paris grey van het merk Zoffany

Deze kleur in geïnspireerd op elegante kastelen en de oude herenhuizen in Zweden. Het is populair vanwege de veelzijdigheid en eenvoud.

Green smoke van het merk Farrow and Ball

Deze kleur is vooral geliefd in landhuizen. De kleur doet het goed in keukens of badkamers en wordt meestal gekozen omdat het past bij alle seizoenen.

French Grey van het merk Little Green

Deze grijstint brengt kamers tot leven. De kleur werkt rustgevend en doet het daarom goed in woonkamers en slaapkamer. Het is ook geschikt buitenshuis of voor tuinmeubilair.

Bancha van het merk Farrow and Ball

Bancha is een sterke, opvallende, groene kleur. Het creëert een zen-achtige en minimalistische sfeer in een kamer. Deze kleur wordt vooral gebruikt in kamers die goed verlicht zijn.

Jitney van het merk Farrow and Ball

Houd je meer van aardse tinten? Ga dan voor Jitney. Deze kleur wordt vooral gebruikt voor huizen aan zee. Er wordt aangeraden om deze kleur te combineren met opvallende, stijlvolle meubels.

