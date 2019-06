Deze plant is ideaal voor als jij altijd vergeet water te geven 

Heb je geen groene vingers en gaan alle planten die bij jou in de buurt komen in no-time dood? Dan is deze kleurrijke tuinbloeier echt iets voor jou. Déze plant heeft namelijk bijna geen verzorging nodig.

Want als komende zomer net zo warm en zonnig wordt als de zomer van vorig jaar, biedt de Kalanchoë Garden de uitkomst. Dit is namelijk een echte zomerbloeier en heeft bijna geen verzorging nodig.

Watervoorraad

De Kalanchoë Garden is een kleurrijke vetplant die zichzelf voorziet van water. Het geheim zit ‘m in de dikke, stevige blaadjes met een watervoorraad. Hierdoor hoef ‘m zelfs in extreem warme en droge periodes maar 1 keer per week water te geven. Terwijl normale zomerbloeiers eigenlijk dagelijks water nodig hebben.

Fleurig

Het zijn hele kleurrijke bloemen. Je kunt kiezen voor gele, oranje, roze of rode Kalanchoës. Dus dat wordt deze zomer volop genieten van een fleurig terras. Deze vetplanten zijn trouwens prima te combineren met groene planten als klimop en siergrassen.

Zomerplant

Kalanchoë Garden is vanaf half mei tot en met september verkrijgbaar bij tuincentra, bloemisten, supermarkten of online. En veel geld hoef je er niet voor neer te leggen, want je hebt al een Kalanchoë voor slechts € 1,99.

Bron: Kalanchoë. Beeld: Kalanchoë, iStock