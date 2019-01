Wow: zó veel vergeten spullen worden er iedere dag in de trein gevonden

Het komt regelmatig voor dat we half slapend in de trein zitten. Geen wonder dus dat we soms wat spullen vergeten. Déze voorwerpen vinden de conducteurs op een gemiddelde dag.

De conducteurs van de NS verzamelen de verloren voorwerpen en bewaren deze eerst vijf dagen op het station waar het is ingeleverd. Na die vijf dagen worden de spullen naar het grote gevonden voorwerpen-depot in Utrecht gebracht, waar de voorwerpen drie maanden worden bewaard. Van de verloren spullen die zijn gemeld, komt ongeveer zestig procent weer terug bij de eigenaar.

De verloren spullen

Van fotoalbums, skateboards en doppers tot knuffels en ingepakte cadeautjes: in totaal vinden de conducteurs gemiddeld 516 voorwerpen per dag.

Op een gemiddelde dag worden de volgende voorwerpen gevonden:

5 koffers

9 sport- en weekendtassen

15 jassen

18 plastic tassen

28 sleutelbossen

30 portemonnees

33 rugzakken

34 mobiele telefoons

210 ov-chipkaarten en andere pasjes

Bron: VIVA. Beeld: iStock