Oeps: déze dingen vergeten we het vaakst in hotelkamers

Hoewel je op vakantie – als het goed is – lekker uitgerust en niet gestrest bent, worden er bij het uitchecken toch regelmatig dingen vergeten, blijkt uit een onderzoek van Corendon.

Déze dingen zouden we het vaakst vergeten in hotelkamers:

Advertentie

1. Tablets of telefoons

Onze telefoon lijkt soms wel met onze hand vergroeid te zijn, en toch staat de telefoon op nummer 1 van meest vergeten dingen. Ook tablets worden vaak achtergelaten in hotelkamers. En ehm… denk je ook aan opladers bij het verlaten van de hotelkamer?

2. Knuffels en speelgoed

Heb jij kinderen? Dan zul je vast de paniek herkennen die ontstaat wanneer een favoriete knuffel of speelgoedauto wordt vermist. Knuffels en vooral kleine speelgoedjes vinden makkelijk hun weg onder een kast, tussen matrassen of onder het bed. Check dus alle hoekjes en gaatjes goed op knuffels en speelgoed, anders wordt het een heel lange terugreis…

3. Sleutels

Je sleutels heb je op vakantie niet nodig, dus stop ze in een apart vakje in je koffer dat je kunt dichtritsen. Ook sleutels worden namelijk supervaak vergeten in hotelkamers. En je wilt natuurlijk absoluut niet voor een dichte deur staan als je na een lange reis eindelijk weer thuis in Nederland bent.

4. Portemonnee

Portemonnees staan op nummer 5 als het gaat om meest vergeten dingen. Vaak doen mensen deze in de kluis in de hotelkamer. Een goed idee, maar dat moet je je natuurlijk wel herinneren wanneer je uit gaat checken. In je portemonnee zitten doorgaans al je pasjes, dus deze wil je niet vergeten. Zet daarom een herinnering in je telefoon dat je voor het uitchecken nog even de kluis leegt, of berg je portemonnee gedurende de vakantie veilig op in je koffer.

5. Souvenirs

Ook souvenirs blijven vaak achter in hotelkamers. Nou is het gelukkig niet het einde van de wereld wanneer je je nieuwe koelkastmagneet vergeet, maar zonde is het wel. Berg je souvenirs na een middagje shoppen daarom meteen op in je koffer, zodat deze in elk geval mee teruggaan naar Nederland.

6. Sieraden

Als laatste worden sieraden vaak vergeten. Logisch, want oorbellen, ringen, kettingen en armbandjes zijn vaak erg klein en raak je dus snel kwijt. Het kan daarom handig zijn om een apart doosje, tasje of zakje mee te nemen voor jouw sieraden. Leer jezelf aan dat je je sieraden hier meteen instopt wanneer je ze uit- of afdoet, zo gaan die oorbellen die je van je moeder hebt gekregen gewoon weer mee terug naar ons koude kikkerlandje.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock