De 15 beste, vergezochte en totaal nutteloze 'Wie is de Mol?'-hints

Sinds vorige week zijn we weer massaal verslingerd aan ‘Wie Is De Mol?’ en de zoektocht naar die ene saboteur. We wanen ons ineens allemaal Sherlock Holmes. Maar dat zorgt soms ook voor hints die wel érg vergezocht zijn. We nemen de 15 beste met je door!

Je zult hieronder wel zien dat sommige mensen iets te ver doorschieten in hun enthousiasme. Maar: daar genieten wij enorm van, getuige het kijkcijferrecord dat ‘Wie Is De Mol?’ vorige week neerzette. En als je hierna zin hebt in nog meer zinloze WIDM-hints: check dan vooral de Facebookpagina Totaal Nutteloze Wie is de Mol hints.

Advertentie

1. Nielson en Moffel

Hé, Nielson lijkt wel erg veel op Moffel uit Koekeloere. En dat was natuurlijk… een mol!



2. Nielson is extreem verdacht

Daar is ‘ie weer! Nielson is niet zo’n subtiele Mol. We konden namelijk allang weten dat hij de enige echte saboteur was…

Deelnemer Nielson is schijnbaar zanger van beroep en heeft recent een hit gehad met het nummer ‘Ijskoud’. Toen we de songtekst van dit nummer gingen analyseren vielen we plotseling bijna achterover van verbazing! Well played Nielson, Well played…#widm #moltalk #wieisdemol pic.twitter.com/YZWJrogKlj — Totaal Nutteloze Wie Is De Mol Hints (@TotaalNutteloze) 11 januari 2019

3. Sexy als ik Mol

Jaja, Nielson. We hebben je nu echt wel door.

Is de spanning er nu al uit? #widm pic.twitter.com/dnLVwh24HE — Frank van Lith (@FrankvanLith2) 5 januari 2019

4. Verdachte groepsfoto

Die groepsfoto’s zijn altijd zo verdacht. Zoals deze, met een standbeeld achter de kandidaten. Zie je waar ‘ie naar wijst? Merel! Waarom? ZE IS DE MOL!

5. Thanks, Rick!

Even tussendoor: Rik van de Westelaken, die een prima presentatiedebuut maakte in zijn eerste aflevering als WIDM-presentator, is in een satirisch buitje. Alvast bedankt!

Journalist: “heb je al een hint voor #WIDM dit jaar?”

Ik: “Dit jaar zetten we de tekst ‘aanwijzing’ in beeld als er ook daadwerkelijk een aanwijzing wordt gegeven over de Mol. Met een pijl naar de Mol. We willen natuurlijk niet dat het moeilijk wordt om de poule te winnen.” — Rik vd Westelaken (@rikvdwestelaken) 4 januari 2019

6. Jolijn FTW

Twitteraar Jolijn verpest even het hele seizoen: ze weet al wie de mol is! De speurneus en wat ons betreft toekomstig hoofd van de AIVD deelt een screenshotje van de Wikipediapagina van Sarah Chronis. Kijk maar: het staat er gewoon. Keihard bewijs natuurlijk, want niemand kan teksten wijzigen in Wikipedia! (toch?)

Op de Wikipedia pagina van Sarah staat dat ze de mol is dit seizoen.. #widm #moltalk pic.twitter.com/cmT88c2vac — jolijnn❤❤ (@xjolijnx) 5 januari 2019

7. Haha…

Hé, leuk, een bedrijf dat inspeelt op de WIDM-hype, lekker origineel.

Als je de letters van de naam ‘Robèrt van Beckhoven’ door elkaar husselt, krijg je ‘bonbonhacker vet ver’. Vet ver… Vet verdacht?! Zoek je daarna op onze site op ‘bonbon hacker’, dan zie je iets roods. Dit maakt het óverduidelijk: Robèrt wint #hhb en Cas is de Mol! #widm — bol.com (@bol_com) 5 januari 2019

8. China > Nice > Cannes… Can!

We hebben ‘m hoor! Onderstaand staaltje onderzoeksjournalistiek verklapt dat Sinan Can zomaar eens de mol kan zijn!

Na #widm is Frans Bauer in China te zien. Dat verwijst naar Restaurant China in het Franse Nice. Vlakbij Nice ligt Cannes, wat uitgesproken wordt als ‘can’ en dat is de achternaam van Sinan. De programmering van NPO1 verklapt het allemaal… #owidmh pic.twitter.com/jwKGdJUvI8 — Onbruikbare WIDM-hints (@OnbruikbareWIDM) 5 januari 2019

9. Rick Paul, je bent erbij

Deze haakt in op de eerste aflevering van vorige week. En er zit best wat in! Rick Paul van MOLligen, we houden je in de gaten.

Bij de eerste opdracht moeten de kandidaten een prijs omhoog trekken. Dit is hetzelfde als ‘touwtje trekken’ op de kermis. De grootste Kermis van de Benelux is in Tilburg, gemiddeld staan daar 230 kramen. Uithuizen ligt 230 kilometer van Tilburg & daar is Rick Paul geboren! #widm pic.twitter.com/McbWDOfIVl — Onbruikbare WIDM-hints (@OnbruikbareWIDM) 5 januari 2019

10. Muurtekening

Deze twitteraarster zet haar centen op Merel. Deze irrelevante, toevallige muurtekening zonder enige context is natuurlijk niet zomaar in beeld gebracht. Niets is wat het lijkt, mensen.

Mij viel tijdens het terug kijken deze tekening op achter Merel. Ik had hem op twee manieren op: 1. Het is een poppetje met een grote lachende mond, omdat zij alles lachend toeziet als mol? 2. De mond is bedenkt, merel is de mol en mag niks zeggen? #WIDM #moltalk #wieisdemol pic.twitter.com/pdSTe2H4oQ — Marl_224 (@Marl_224) 11 januari 2019

11. Blind en doof

Hé, Nielson doet het weer: ook een andere songtekst verklapt zijn mol-status. “Ik zou wel blind en doof zijn”, zingt hij. En welk dier heeft geen oren en is blind? EEN MOL, OMG.



12. Ouwe stoppel

Ja, Robèrt, je maakt ‘Molloten’ niets wijs. Je kunt ons in ‘Heel Holland Bakt’ gerust voor de gek houden met die kandidate die helemaal geen amateurbakker is, maar WIDM-fans zien alles.



13. Toch niet

We zeiden bij punt 6 nog dat Sarah de Mol was, maar je mag haar nu gerust wegstrepen. Sorry! Onderstaand bewijs is namelijk steengoed.



14. Boterbewijs

Robèrt blijft op onze radar. Deze theorie is namelijk zo klaar als een klontje… boter!



15. Ze hadden eerder gelijk

Niet overtuigd van de voorspellende gave van Onbruikbare WIDM-hints op twitter? Geen zorgen, in 2018 ontmaskerden ze Mol Jan Versteegh. Je mag ze dus best geloven!

[INGEZONDEN DOOR EEN FAN] Jan Versteegh is al enige tijd de stem van de reclames van @mediamarkt_nl. Mediamarkt begint met een ‘m’, net als het woord ‘mol’. Dit is een duidelijke hint, want ik ben toch niet gek. #WIDM #OWIDMH pic.twitter.com/s0tDlnDm5g — Onbruikbare WIDM-hints (@OnbruikbareWIDM) 24 januari 2018

Bron: Superguide

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!