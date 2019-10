Ga je binnenkort verhuizen naar een nieuwe woning en weet je niet waar je beginnen moet met de grote klus? Dat snappen we best, want je hele hebben en houwen inpakken is een stressvolle gebeurtenis. Maar niet met deze tips. Want zó verhuis je ditmaal zonder stress.

Moe zul je sowieso worden en wellicht heb je op een gegeven moment ook helemaal geen zin meer om met al die dozen te sjouwen. Maar stress, dát ervaar je op deze slimme manieren zo min mogelijk.

Hulp inschakelen

Alles alleen willen doen is met verhuizen een slecht plan. Schakel dus hulp in van vrienden en familie. De meeste mensen vinden het nog leuk om je te helpen ook! Verdeel de taken zo dat iedereen doet waar hij of zij goed in is. Dus je moeder mag de keukenkastjes leegruimen, en je beste vriend je bed uit elkaar schroeven. Vele handen maken licht werk, niet?

Besparen

Lig je nu al wakker van de geldzorgen, aangezien het kostenplaatje tóch wat hoger is uitgevallen dan verwacht? Ook dan kun je dingen doen om te besparen. Wanneer je professionele verhuizers in wilt schakelen, kun je dit namelijk veel beter op een doordeweekse dag doen. In het weekend zijn verhuisteams veel duurder. En probeer verhuisdozen van vrienden te lenen in plaats van ze allemaal zelf te kopen. Dat kan al gauw flink wat centen schelen.

Lijstjes

In plaats van alles te willen onthouden, kun je veel beter met lijstjes gaan werken. Als je per week een duidelijke to-do list maakt, kan je het hele proces op de voet volgen zonder veel te hoeven nadenken. Zo voorkom je slapeloze nachten en weet je zeker dat alles voor de grote verhuisdag gedaan is.

Alles bij de hand

Op de verhuisdag zelf is het handig om een tas met de belangrijkste dingen bij je te houden. Denk hierbij aan de dingen die je echt nodig gaat hebben als je in je nieuwe woning aan komt. Een tandenborstel en tandpasta bijvoorbeeld. Maar ook een pyjama en schone kleding voor de dag erop. Zo hoef je niet eindeloos in dozen te zoeken als je doodmoe van de verhuizing wilt gaan slapen.

Bron: Flair. Beeld: iStock