Oei: verkeersboetes worden in 2019 een stuk hoger en dít zijn de bedragen

Wie vaak met de auto op pad moet en nog weleens een verkeersregel ontgaat (foei!), is gewaarschuwd: vanaf 2019 gaan de verkeersboetes nóg meer omhoog. Dat betekent dat je voor een overtreding nog meer gaat betalen dan je al deed.

Zo stijgen de bedragen voor snelheidsboetes in 2019 met 1 tot 7 euro, maar ook andere boetebedragen stijgen. Alle bedragen tot de 100 euro stijgen ten opzichte van 2018 met 5 euro, en bedragen boven de 100 euro stijgen met 10 euro.

Algemeen

Autorai.nl deelde een lijstje van de nieuwe boetes en jeetje, dat zijn flinke bedragen:

Telefoon vasthouden – 240 euro

Geen autogordel dragen – 140 euro

Door rood rijden – 240 euro

Stilstaan bij groen verkeerslicht – 140 euro

Niet stoppen bij brug of spoorovergang – 240 euro

Onnodig geluid veroorzaken – 380 euro

Rechts inhalen – 240 euro

Onnodig linksrijden – 140 euro

Kruispunt blokkeren – 240 euro

Afslaan zonder richtingaanwijzer – 95 euro

Dubbel parkeren – 95 euro

Gehandicaptenparkeerplek onnodig bezetten – 380 euro

Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak – 240 euro

Geen voorrang verlenen waar nodig – 240 euro

Geen zichtbaar kenteken – 140 euro

En dan hebben we het nog niet eens over de snelheidsovertredingen, verkeersregels (niet links inhalen? 240 euro!) en rijbewijzen. Rijd je bijvoorbeeld 29 km per uur te hard binnen de bebouwde kom? Dan zal je dat 412 euro euro kosten. Autsj. Bekijk het volledige overzicht hier.

Dan blijkt maar weer: pas heel goed op in het verkeer. Dat moet natuurlijk sowieso gebeuren om niet jouzelf of een ander in gevaar te brengen, maar van zulke gigantische bedragen wordt natuurlijk ook niemand blij.

Bron: autorai.nl. Beeld: iStock