Buitenlandse verkeersboetes: houd híer rekening mee tijdens de vakantie

Ga je met de auto op vakantie deze zomer? Dan is het wel zo fijn als je zonder verkeersboetes vakantie kunt vieren. Omdat de regels in sommige landen een tikkeltje anders zijn dan in Nederland, zet Libelle hieronder op een rij waar je rekening mee moet houden voor je op pad gaat.

In een handig overzicht van beslist.nl kun je snel en eenvoudig zijn met welke verkeersboetes je in het buitenland rekening moet houden. Want naast te hard rijden zijn er meerdere boetes die je liever niet thuisgestuurd krijgt.

Advertentie

Verkeersboetes in het buitenland

Nu steeds meer mensen ervoor kiezen om met de auto op vakantie te gaan, is het wel zo handig om te weten welke regels op de Europese wegen gelden. Je weet ongetwijfeld al dat Nederland een relatief duur land is als het gaat om verkeersboetes, maar in Spanje en Noorwegen kunnen ze er ook wat van.