Met de auto naar Duitsland? Overzicht: dit zijn de nieuwe verkeersregels

De vakantieperiode staat weer voor de deur! Gaat jouw auto richting het gezellige Duitsland? Er zijn een aantal dingen veranderd wat betreft het verkeer.

Ga goed voorbereid op pad en lees eerst even dit artikel. Wij zetten de nieuwe maximumsnelheden, verkeersregels én milieuzones voor je op een rijtje. Kom je tenminste niet voor verrassingen te staan. Handig!

Maximumsnelheid

Waarom veel mensen dol zijn op autorijden in Duitsland: er is geen algemene snelheidsbeperking. Toch mag je op veel plekken niet sneller dan 120 of 90 km per uur rijden. Even goed in de gaten houden dus.

Binnen de bebouwde kom mag je 50 km per uur rijden, buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur. Let op een rechthoekig geel bord met een zwarte plaatsnaam, deze geeft het begin van een bebouwde kom aan. Hetzelfde bord met een rode streep erdoor het einde.

Hulpdiensten

Sluit je aan in een file? Houd dan de middelste rijstrook vrij, deze is bedoeld voor eventuele hulpdiensten. Veel buitenlanders kennen deze regel niet: vervelend, want het is al de oorzaak van vele ongevallen. Zorg dat je helemaal links, of juist rechts rijdt.

Milieuvignet

De Duitse Umwelt- of milieuzones zijn in veel steden van toepassing. De milieusticker die je op je voorruit moet plakken, hangt af van het type auto dat je hebt (en de leeftijd van je auto). Je hebt bijna altijd een groene sticker nodig. Je kunt ze vooraf online bestellen of kopen in bijvoorbeeld een ANWB-winkel. Ter plekke koop je ze bij een’TÜV-keuringsstation.’

Ook handig om te weten

Gebruik je een app om flitspalen op te sporen? Dat is in Duitsland ten strengste verboden, óók als dit in je navigatieapparatuur zit. Tip: zet de app niet alleen uit, maar verwijder ‘m ook echt helemaal.

Bijzonder

Tijdens drukke zomerweekeinden worden bij files motoren ingezet van de Duitse automobielclub ADAC, de zogenaamde Stauberater. Het doel: het filerijders iets makkelijker maken. Uitgerust met gedetailleerde wegenkaarten en zélfs kinderspeelgoed kun je ze onderweg spotten (en natuurlijk vragen stellen). Handig!

Bron: HLN.be & ANWB.nl. Beeld: iStock