Met de auto naar Spanje? Overzicht: dit zijn de nieuwe verkeersregels

Maximumsnelheid

Op de Spaanse autosnelwegen (autopista en autovía) mag je maximaal 120 km/u rijden. Voor de autowegen geldt een snelheid van maximaal 100 km per uur, op de gewone wegen buiten de bebouwde kom 90 km per uur. Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur.

Milieuzone

In Spanje gelden in sommige steden milieuzones. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (APR, dit betekent: zone alleen toegankelijk voor vergunninghouders). Van plan om richting Barcelona te rijden? Deze stad heeft sinds december 2017 een tijdelijke milieuzone die op bepaalde momenten geldt. Check dit handige overzicht voor de exacte momenten.

Mobiele telefoon

In tegenstelling tot in Duitsland en Frankrijk, mag je in Spanje wél handsfree bellen met oortjes in. Tijdens het rijden mag je je telefoon echter níet vasthouden. Let op: dit geldt ook als je stilstaat met de auto, voor een rood verkeerslicht of in de file bijvoorbeeld.

Ook handig om te weten

Ook Spanje is net als Frankrijk behoorlijk streng wat betreft telefoon- en gps-gebruik. Probeer niet handsfree te bellen met oortjes, en raak je telefoon maar gewoon helemáál niet aan tijdens het rijden. Draag je een bril? Dan moet je officieel altijd een extra exemplaar bij je hebben.

Bron: HLN.be & ANWB.nl. Beeld: iStock