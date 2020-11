Verkoopprijs flink gedaald: dít betaal je nu voor Chateau Meiland

Chateau Marillaux staat al een tijdje in de verkoop, maar de familie Meiland heeft helaas nog niemand kunnen vinden. Het chateau is dan ook flink in prijs gedaald.

De Meilandjes hebben het mooie Franse kasteel in 2019 gekocht. Ze hebben het zo goed als helemaal opgeknapt, zodat ze er een bed & breakfast van konden maken. En dat is goed gelukt, want het chateau is razend populair.

Hengelo

Toch hadden ze het runnen van een chateau een beetje onderschat en verlangde de familie terug naar Nederland. Inmiddels wonen Martien, Erica en Maxime dan ook weer in ons kikkerlandje. Daar hebben ze hun plekje gevonden op een mooie woonboerderij in Hengelo. Ze voelen zich er helemaal thuis en ze zijn het Franse chateau dan ook liever kwijt dan rijk.