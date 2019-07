Een verloren portemonnee wordt sneller teruggebracht als dít erin zit

Eerlijk: zou jij een verloren portemonnee terugbrengen naar de eigenaar? En als er veel geld inzat?

Mocht je op beiden ‘ja’ hebben geantwoord, dan behoor je tot de 51 procent eerlijke mensen wereldwijd als het om terugbrengen van portemonnees gaat.

Uitkomst

Maar wat opvallend is, is dat portemonnees met (veel) geld erin, sneller worden teruggebracht. Uit een grootschalig onderzoek dat verscheen in Science blijkt dat portemonnees zónder geld – maar met boodschappen lijstje en sleutel – in 40 procent van de gevallen werd teruggemeld aan de eigenaar, en die mét geld 51 procent. De gemiddelde reactiesnelheid was wereldwijd 26 minuten, en bijna 90 procent van de portemonnees binnen 24 uur werd teruggebracht.

Wereldwijd

Het onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd met 17.000 doorzichtige portemonnees die met en zonder geld als gevonden voorwerp werden ingeleverd bij banken, theaters, hotels of overheidsgebouwen ‘in de buurt’, in 355 steden in 40 landen. Nederland werd ook meegenomen in het onderzoek.

Naastenliefde

Het ging hierbij om een onderzoek waarbij de portemonnee dus werd afgegeven, die al gevonden was door iemand. Dit was in het onderzoek dus een onderzoeksassistente. Ze gaven het zogenaamd gehaast af bij het dichtstbijzijnde hotel, postkantoor, bank, museum of politiekantoor. In de portemonnee zat een visitekaartje zodat de rechtmatige eigenaar gemakkelijk gevonden kon worden. In sommige portefeuilles zat geen geld, in andere meer dan € 10 of € 80. Wat blijkt? Hoe hoger het bedrag, hoe groter de kans dat de portemonnee wordt teruggebracht.

Geen slecht persoon zijn

Eén van de onderzoekers, Alain Cohn, verklaart de vreemde uitkomst: “Het houden van een portemonnee zonder geld voelt niet aan als diefstal. Mét geld daarentegen krijg je wel het gevoel alsof je iets steelt. Dat gevoel neemt alleen maar toe, naarmate het bedrag in de verloren portemonnee.”

Ook dit helpt

Uit een eerder onderzoek waar we over schreven, blijkt dat een foto van een baby of een puppy ook helpt bij het terugkrijgen van je verloren portemonnee. 88 procent van de portemonnees met een babyfoto erin werd teruggegeven aan de eigenaar, 53 procent met een foto van een puppy.

Volgende keer dus geen paniek wanneer je je portemonnee met veel geld erin kwijt bent geraakt, want des te eerder krijg je ‘m weer terug. We kunnen vertrouwen hebben in de goedheid van de mens.

Bron: Science. Beeld: iStock