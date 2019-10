Dit verwacht je niet als je hond al 11 jaar vermist is. Bijvoorbeeld dat je op een dag een telefoontje krijgt met het nieuws dat je geliefde viervoeter álsnog is gevonden. Toch overkwam het Ron en Sandra Joling.

Het koppel werd afgelopen week gebeld door Dierencentrum Achterhoek met wel héél verrassend nieuws: hun geliefde teckel Limo was 11 jaar na zijn vermissing aangetroffen in het Gelderse Gaanderen.

Grote zoektocht

In 2008 verdween de destijds 3-jarige Limo van het erf van zijn baasjes. Het koppel zocht met man en macht naar hond, maar helaas: het beestje werd niet gevonden. Toen Ron en Sandra gister een belletje kregen met de boodschap dat hun Limo terecht was, waren ze dan ook door het dolle heen.

Slechte staat

Ondanks het ‘opgewekte en vrolijke humeur’ van het beestje, was Limo er slecht aan toe. “Ze had een volledige baal klitten op haar vacht, haar oren waren ernstig ontstoken. Ze had mama-tumoren, een blaasontsteking en een zwaar verwaarloosd gebit” zo vertelt Alex Ebbers van Dierencentrum Achterhoek tegen Editie NL. Het hondje bleek gelukkig gechipt en geregistreerd te zijn, waardoor snel contact met de eigenaren gezocht kon worden.

Even wennen

Wonderbaarlijk genoeg bleken de baasjes van Limo inmiddels hun eigen dierenartsenpraktijk te hebben. “Dat is echt een top bijkomstigheid. Ze ziet er echt weer puik uit als je nagaat hoe ze aangetroffen werd”, aldus Ebbers. Baasjes Ron en Sandra zijn hartstikke blij met de terugkomst van Limo: “We gingen er vanuit dat we haar nooit meer zouden zien.” Ook voor de viervoeter zelf was het even wennen. “Het was niet zo dat ze mij meteen om de nek vloog”, zo vertelt Sandra. “Maar in de auto kreeg ik wel al steeds meer likjes dus ik denk dat bij haar het kwartje inmiddels ook is gevallen.”

Veel onduidelijkheid

Waar Limo al die jaren is geweest blijft speculeren. “Het is in ieder geval niet aannemelijk dat ze een lekker leventje bij een nieuw baasje heeft gehad. Tussen alle reacties op Facebook zit ook nog niemand die het hondje herkent,” aldus Ebbers.

