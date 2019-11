Vermiste kat Max na 8 jaar weer herenigd met baasje

Katten lopen weleens weg, maar komen meestal gewoon weer vrolijk terug naar huis. Baasje Robert hoopte dat dat ook het geval zou zijn bij zijn vermiste kat Max. Maar hij had nooit gedacht dat het 8 jaar zou duren.

Max werd vrijdag bij Dierentehuis Amstelveen binnengebracht. De kat is vlakbij zijn oude huis teruggevonden, in goede gezondheid.

Hereniging

Eenmaal in het dierentehuis bleek dat het oranje beestje al maar liefst 8 jaar vermist was. “We hadden nooit verwacht dat we Max ooit nog terug zouden zien”, vertelt baasje Robert aan NH Nieuws. “De hereniging bij ons thuis gaat nog wat spannend worden de komende tijd”, gaat hij verder. “Max wordt herenigd met zijn zusje, maar we hebben inmiddels ook twee nieuwe katten in huis. Dat gaat wat tijd kosten, maar we hebben geen haast.”

Eindelijk thuis

Max oogt gelukkig gezond. “Ik denk dat iemand hem eten heeft gegeven”, aldus Robert. “Het mag toch wel een klein wonder heten dat-ie na al die tijd weer thuis komt.” Wat een leuk (vroegtijdig) decembercadeautje voor Robert en zijn familie!

Bron: NH Nieuws. Beeld: iStock