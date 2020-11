Onderzoek wijst uit: bij dít vermogen vinden mensen je ‘te rijk’

Bestaat er zoiets als ‘te rijk’ zijn? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Utrecht wel. Zij zochten uit vanaf welk bedrag anderen je zien als iemand die te rijk is.

En dat is zo bij dít vermogen.

Net genoeg of extreme rijkdom?

Ruim 2500 Nederlanders werden met een enquête ondervraagd voor de Universiteit van Utrecht. In de vragenlijst moesten zij aan de hand van verschillende gezinssituaties bepalen in welke categorie het gezin viel. Leefden zij in armoede, was er sprake van voldoende geld of misschien wel van rijkdom of ‘extreme rijkdom’? Om te bepalen of iets onder arm of rijk behoorde, werden de volgende vijf categorieën en voorwaarden onderscheiden:

Net genoeg: deze familie heeft net genoeg om rond te komen. Ze kunnen zichzelf nooit luxe permitteren.

Voldoende: deze familie heeft voldoende om rond te komen. Ze kunnen zich soms wat luxe veroorloven, maar ze zouden zeker een beter leven kunnen leiden als ze meer geld zouden hebben.

Goed: deze familie komt niets tekort. Ze hebben een goed leven en kunnen genoeg leuke dingen doen, maar ze moeten wel goed nadenken als ze grotere bedragen aan luxe willen uitgeven.

Rijk: deze familie heeft meer dan ze nodig hebben om goed leven te kunnen leiden. Ze hoeven zich amper af te vragen of ze grote bedragen kunnen uitgeven aan luxe.

Extreem rijk: deze familie heeft veel meer dan ze nodig hebben om een luxe leven te kunnen leiden. Ze hoeven zich nooit af te vragen of ze genoeg geld hebben om luxe uitgaven te kunnen doen. En als ze dat doen, hebben ze altijd nog genoeg geld om extreme uitgaven te doen die bijna niemand zich kan permitteren. Niemand heeft zo veel luxe nodig.