Medewerkers van verzorgingstehuizen die tijdens nachtdiensten in hun pyjama werken, zouden bewoners een vertrouwd en rustig gevoel geven. In Engeland wordt de pyjama-methode al een tijdje succesvol gebruikt en nu volgt ook een Nederlands verpleeghuis.

In een Engels verzorgingstehuis in Eaglescliffe passen ze de pyjama-methode al een tijdje toe. Vooral mensen met dementie zouden zich hierdoor meer op hun gemak voelen. In een Nederlands verpleeghuis in Epe van ouderenzorgorganisatie Viattence nam bestuurder Laurent de Vries vannacht de proef op de som. “Ze vonden het helemaal niet vreemd, juist heel normaal.”

Midden in de nacht

“Als je midden in de nacht wakker wordt, en je komt mensen tegen in een pyjama, versterkt dat het idee dat het midden in de nacht is”, vertelt De Vries aan Editie NL. Toen bewoners hem in pyjama tegenkwamen,bleken ze dat helemaal niet raar te vinden. Ze reageerden juist heel normaal.

Jeannette en ik zijn in #nachtkleding deze #nachtdienst. Dit n.a.v een onderzoek in Engeland dat dit rustgevend is voor de bewoners. We zijn benieuwd. @viattence #ouderenzorg #verpleeghuiszorg pic.twitter.com/yhhgh2Zuiw — Laurent de Vries (@laurentdevries) 12 februari 2018

Dag- en nachtritme

Volgens Laurent hebben mensen met dementie moeite met het ritme van de dag en nacht. “Daarom bootsen we verschillende dingen na. ’s Avonds gaan de lampen op sluimerstand en ’s nachts gaan ze uit. Ook gaat iedereen letterlijk naar boven toe om te slapen en beneden is de woonkamer.”

Gelijkgestemdheid

Ouderenpsycholoog Sarah Blom is enthousiast over het experiment. “Kenmerkend aan dementie is dat je tijdsbesef verdwijnt. Het dag- en nachtritme wordt vaak omgedraaid. Daarom is het belangrijk om alles in de omgeving zo goed mogelijk na te bootsen”, vertelt Blom. “Met een zusterpakje creëer je afstand. Ik kan me voorstellen dat dit juist een gevoel van gelijkgestemdheid creëert.”

Draagvlak

Of alle medewerkers van de verschillende Viattence-verpleeghuizen in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen voortaan in nachtkleding zullen werken, is de vraag. “Dit was maar één nacht met goede ervaringen,” aldus De Vries. “Ik wil natuurlijk wel draagvlak voordat ik alles van bovenaf ga opleggen.”

