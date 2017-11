Verrassend: deze 5 dingen moet je écht in de koelkast bewaren

Van eieren tot sauzen, er zijn sommige producten waarover steeds gediscussieerd wordt of je die nu beter in de koelkast of voorraadkast op kamertemperatuur kunt bewaren.

De site Good Housekeeping geeft nu uitsluitsel over waar je sommige van deze producten – en ook heel verrassende artikelen – het beste bewaart. De volgende producten moet je gekoeld bewaren, zodat ze langer houdbaar blijven.

1. Noten

Als je noten in hun verpakking in de kast bewaart, dan verliezen ze sneller hun smaak. “Warmte kan de oxidatie sneller op gang brengen bij producten met verzadigde vetten, zoals cashewnoten. Als je ze in de koelkast bewaart, behouden ze hun vochtgehalte,” aldus een expert.

2. Foundation

Het lijkt heel raar om je foundation in de koelkast te leggen, maar dat is echt de ideale omgeving voor dit product. Dankzij de koude temperatuur verliest je foundation geen olie. Zet het potje wel rechtop in een apart bakje, zodat het niet in aanraking kan komen met het eten.

3. Eieren

Er is veel discussie over of je eieren nu wel of niet in de koelkast moet bewaren. Het advies van Good Housekeeping luidt: bewaar eieren op een plank in de koelkast. “In winkels is het vaak kouder dan thuis en hebben daarnaast minder temperatuursverschillen.” Eieren moeten worden in de doos worden bewaard bij een temperatuur lager dan 20 graden.

4. Bloemen

De bloemist doet het, dus waarom jij niet? Als je bloemen hebt gekocht voor een vriendin en je wilt dat ze de volgende dag er net zo vers uitzien als wanneer je ze net hebt gekocht, leg ze dan in de koelkast.

5. Sauzen

Als een fles met saus eenmaal open is, bewaar ‘m dan in de koelkast. Azijn en olijfolie bewaar je op kamertemperatuur.

Bron: DailyMail. Beeld: iStock