Croissants vegan? Jazeker, en déze verrassende producten ook

Komt er een veganistische vriendin eten en heb je geen idee wat je moet maken? Begrijpelijk. Een volledig plantaardige maaltijd koken klinkt lastig. Maar er zijn veel meer dingen veganistisch dan je denkt.

Wij zetten de meest verrassende veganproducten voor je op een rij!

Het Instagram-account Huh is this vegan deelt dagelijks allerlei voedingsmiddelen die stuk voor stuk veganistisch zijn. En dat zijn er een boel, zo blijkt.

Geen dierlijke producten

Mocht je nog niet helemaal bekend zijn met veganisme, dan hierbij een korte uitleg. Veganistisch eten houdt in dat je alle dierlijke producten links laat liggen. Vlees, vis, ei, en zuivel eet je als veganist niet meer. Maar bijvoorbeeld ook honing doe je niet meer in je thee, want ook dat is een dierlijk product.

Genoeg opties

Toch is er genoeg lekkers te vinden in de supermarkten. Dat laat het speciaal voor veganisten opgerichte Instagram-account zien. Wat dacht je van sommige Tony Chocolonely of Verkade kletskoekjes bijvoorbeeld? Maar ook sommige dropjes, kruidnoten en zelfs croissantjes (zonder roomboter) kun je als veganist gewoon eten.

Deze verrassende dingen bevatten ook geen dierlijke producten:

