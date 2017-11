Libelle legt uit: wat is het verschil tussen Allerzielen en Allerheiligen?

Kerstmis kennen we, Pasen ook. Maar Allerzielen en Allerheiligen, wat is dat ook alweer? Wanneer vieren we wat en… wat wordt er überhaupt gevierd? Libelle legt uit.

Allerheiligen en Allerzielen volgen elkaar netjes op. Allerheiligen valt ieder jaar op 1 november, Allerzielen op 2 november. Beide gedenkdagen zijn onderdeel van het rooms-katholieke geloof.

We vieren naamdagen zonder dat je het doorhebt

In de katholieke traditie is het gebruikelijk dat alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof) een eigen naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag. Vandaag de dag vieren we nog verschillende van deze naamdagen, wellicht zelfs zonder dat je het doorhebt. De twee bekendste zijn die van Sint Nicolaas (5 december) en die van Sint Franciscus, een heilige die een bijzondere band met dieren had. Je raadt het vast al, Franciscus’ naamdag valt op 4 oktober.

Heiligen in overvloed

Maar ja, een jaar kent 365, soms 366 dagen en het katholieke geloof kent veel meer heiligen en martelaren. Daarop werd besloten een algemene dag in te voeren waarop het leven van alle heiligen gevierd zou worden en dat werd, je hebt het goed, Allerheiligen.

Halloween

Allerheiligen valt traditioneel op de dag na Halloween, een feest met een heidense (dus niet-christelijke) oorsprong. De roots van Halloween liggen bij de Oude Kelten, die op 31 oktober Oud en Nieuw inluidden en geloofden dat met Nieuwjaar de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar zouden opstaan om een levend lichaam in bezit te nemen. Om kwade geesten buiten de deur te houden, droegen de Kelten (enge) maskers. Waarschijnlijk ligt daar de oorsprong van de verkleedtraditie op Halloween.

