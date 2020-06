Wat is het verschil tussen antiek, retro en vintage?

Antiek, retro en vintage zijn 3 termen die veel door elkaar heen gebruikt worden. De definities van de woorden lijken op elkaar, maar toch zijn ze niet hetzelfde.

Wij leggen je uit wat het verschil is tussen antiek, retro en vintage.

Het woord antiek is een verzamelnaam voor oude kunst-, sier- en gebruiksvoorwerpen. Je mag niet zomaar elk oud meubeltje dat je op de kop tikt bij een kringloopwinkel antiek noemen. Integendeel: je mag een item pas antiek noemen als het ouder is dan 100 jaar. Bij sommige items geldt dat ze antiek zijn na 75 jaar. Dat is bijvoorbeeld zo bij boeken. Een ander criterium is dat het voorwerp door mensenhanden gemaakt moet zijn en dus niet door machines. Ook moet er onderscheid gemaakt worden tussen kunst en antiek. Een Van Gogh schilderij mag je bijvoorbeeld geen antiek noemen, dat is kunst.

Retro

Bij retro gaat het niet per se om meubels, voorwerpen of kleding. Als je een item retro noemt, hoeft het ook niet stokoud te zijn. Het woord retro omschrijft meer het gevoel dat je van iets krijgt: nostalgie, iets doet je denken aan vroeger. Zo kunnen gloednieuwe producten ook retro genoemd worden als het ontwerp geïnspireerd is op iets van vroeger.

Vintage

Bij vintage heeft men het vaak over kleding, meubels en andere objecten. Vintage items zijn oud, maar nog wel bruikbaar of draagbaar. Vaak zijn er wel gebruikerssporen aanwezig. Deze oude, gedragen look maakt de items juist interessant. In het geval van kleding gaat het vaak om tijdloze designerstukken of om kledingstukken die typisch zijn voor een bepaalde periode en nu weer in de mode zijn gekomen. Een meerwaarde van vintage shoppen is het duurzame aspect, je koopt geen fast fashion, maar ook dat de stukken uniek zijn, omdat ze niet meer in grote aantallen worden verkocht.

