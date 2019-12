Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen een dennenboom en een spar?

O denneboom, o denneboom… het beroemde kerstliedje mag dan wel zo gaan, in de praktijk heeft bijna niemand een echte dennenoom in huis staan. De spar als kerstboom is veel populairder. Maar wat is nou eigenlijk het verschil?

De dennenboom en de spar zijn allebei bomen die in de Nederlandse bossen groeien en zijn beide erg geschikt om te versieren als kerstboom. Maar toch zijn er ook wel verschillen.

Naalden

De spar is namelijk geen dennenboom en een dennenboom geen spar. Dat verschil zit ’m in de naalden. Je kunt de dennenboom herkennen aan zijn lange, zachte naalden, terwijl de spar juist harde en korte naalden heeft. Een ander handig ezelsbruggetje: als er een losse naald aan de boom groeit, dan is het een spar. Dus: solo of single = spar. Bij de spar groeien er twee naalden uit, dus: duo. Duo = den.

Zilverspar en fijnspar

Wil je ook nog het verschil tussen de zilverspar en fijnspar weten? Rol dan een naald van de boom tussen je vingers. Rolt het niet makkelijk tussen je vingers? Dan is het de naald van een zilverspar. Naalden die wel goed rollen, horen bij de fijnspar.

Beeld: iStock